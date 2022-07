En direct à la ferme (2/4)

Chez Patrick, les vaches vont seules à la traite



Si les producteurs laitiers ne connaissent pas vraiment « les vacances », Patrick Chételat s’est offert deux heures de sommeil de plus par nuit en investissant il y a deux ans dans un robot de traite. Ses Holstein viennent désormais à la traite quand elles le souhaitent, tout étant automatisé. « Les fortes productrices, quand elles sentent leurs mamelles un peu trop tendues, elles peuvent venir trois à quatre fois par jour. C’est mieux pour le bien-être animal, elles sont beaucoup plus à l’aise quand ce sont elles qui se gèrent », explique Patrick Chételat. Sans oublier un véritable gain de temps et d’énergie pour l’éleveur.

Il évoque aussi le prix du lait, préoccupation permanente, ainsi que la canicule pour ses bêtes, choyées à grand renfort de ventilateurs et brumisateurs ! Rendez-vous mardi prochain dans l’exploitation chevaline de Lise Rais au Bémont. /jpi