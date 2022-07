Le Jura interdit les feux en forêt et à proximité

Le Canton du Jura prend des mesures face au danger d’incendie. Il interdit dès ce mardi après-midi les feux en forêt, dans les pâturages boisés et jusqu’à 200 mètres des lisières. Cette mesure vaut également pour les foyers extérieurs des cabanes forestières. Les autorités précisent que « l’absence de précipitations suffisantes depuis plusieurs semaines, combinée à des périodes de bise, des températures caniculaires et un ensoleillement important créent des conditions propices aux départs de feux ». Actuellement, le risque d'incendie est qualifié de fort (degré 4 sur 5). En dehors des zones mentionnées, le Canton du Jura rappelle que la plus grande vigilance est de rigueur. Il indique qu’il faut renoncer à faire du feu en plein air en cas de fort vent, qu’il est interdit de jeter cigarettes et mégots, qu’il ne faut pas laisser un feu sans surveillance et l’éteindre complètement avant de quitter les lieux.





Incertitude sur la suite

Les autorités soulignent que « le risque d’incendie ne diminuera qu’à la suite d’un changement des conditions météorologiques, notamment l’arrivée de précipitations suffisantes pour humidifier la litière forestière et les sols. De ce fait, elles ne se prononcent pas pour l’instant quant à la tenue ou non des traditionnels feux d’artifice du 1er août. /comm-mle