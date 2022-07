Les ouvriers jurassiens face à la canicule

Il est 13h ce mardi et le soleil frappe fort sur le chantier de Delémont-Marée Basse. Si bon nombre d’ouvriers souffrent de la canicule, Lucas Vanhouteghen est imperturbable. Bien que le thermomètre ait affiché 35 degrés à Delémont, la chaleur n’a presque pas changé ses habitudes de travail. Outre une tenue plus légère et une hydratation plus régulière, l’homme « travaille toujours de la même façon » et déclare « avoir de la chance de travailler au bord de l’eau ».

L’été étant une période charnière pour les chantiers, aucune modification de son horaire de travail n’est à prévoir, si ce n’est davantage de pauses.