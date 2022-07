Le Swiss Labyrinthe de Delémont face à la concurrence

Le Swiss Labyrinthe attend environ 10'000 personnes et devrait ouvrir jusqu'au 18 septembre. Cependant, selon Guy Rossé, il se pourrait que le labyrinthe ferme plus tôt que prévu afin de laisser l'agriculteur du champ procéder à la récolte. Les pluies du printemps et la chaleur ont en effet favorisé la pousse du maïs. Les plantes atteignent trois mètres de hauteur et sont déjà en fleurs. /eli