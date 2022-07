Les ventes de voitures neuves en chute libre dans le Jura

Le marché de la vente de voitures neuves ne se remet toujours pas de la crise du Covid-19. Le nombre d’immatriculations continue à enregistrer des baisses assez importantes au premier semestre 2022. La tendance s’observe à l’échelle européenne mais aussi de la Suisse et du Jura. Les nouvelles immatriculations ont chuté de 20,6% par rapport au premier semestre 2021 dans le canton. La dégringolade se situe même à 31,8% en comparaison avec le premier semestre 2019, soit avant la pandémie. Globalement, ce sont 972 nouvelles voitures qui ont été immatriculées lors des six premiers mois de l’année dans le Jura, contre 1'426 trois ans plus tôt.