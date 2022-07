Nos idées de lecture pour l’été (2/4)

Apaisée. Voilà le ressenti qui a envahi Micheline Huguelet après qu’elle ait terminé la lecture de Galel. Ecrit par Fanny Desarzens, l’ouvrage raconte l’histoire d’une amitié liant trois hommes partageant une passion commune : la montagne. Jonas, Paul et Galel tissent des liens fraternels au gré de leurs aventures et de leurs rencontres dans un refuge de montagne. « C'est un livre contemplatif, ces hommes ne sont pas très bavards », explique MIcheline Huguelet. « On parle beaucoup de montagne, mais surtout d'amitié. C'est un livre attendrissant, même si on n'est pas soi-même montagnard ».