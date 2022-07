Un champ en feu à Bassecourt

Un incendie s’est déclaré ce mercredi matin, vers 9h15, dans un champ de Bassecourt. Les flammes ont détruit une surface d’environ 1'000 m2. Le feu a démarré lors de l’utilisation d’une motofaucheuse par un agriculteur. De la paille qui s’est coincée sous la machine s’est enflammée en raison de la chaleur du moteur. Les pompiers du SIS Haute-Sorne sont intervenus avec 11 hommes et 4 véhicules. Personne n'a été blessé. La police cantonale rappelle que le danger d’incendie de forêt et de broussailles est désormais qualifié de fort et se situe à un degré 4 sur une échelle de 5. Les feux en forêt, dans les pâturages boisés et à proximité de ces périmètres, soit jusqu’à 200 mètres des lisières, sont ainsi interdits. /comm-fco