L’orage passe, le maïs trépasse

L’espoir de récolter 50% des cultures

Les 5 hectares de maïs de l’agriculteur ont été fortement touchés. Les tiges se sont couchées. 10% sont cassées, selon Thomas Stettler. « Si le 50% arrive dans les silos cet automne, on va être content », dit-il. L’agriculteur a relevé un cumul de 50 litres d’eau sur l’épisode de mercredi, dont 37 tombés en l’espace de 20’. Refusant de se plaindre, il se montre plutôt philosophe : « Quand on demande de la pluie, parfois il en vient trop. On est content d’avoir eu de l’eau, on aurait pu avoir de la grêle et la situation aurait été pire ».

Cet orage s’est aussi attaqué à ses balles de paille. Il en a déplacé plusieurs sur quelques centaines de mètres, occasionnant des images plutôt cocasses. Des balles se sont ainsi retrouvées au beau milieu d’un champ de betteraves. /msc