Emmaüs Jura double son aide

Des bénévoles âgés et principalement des femmes

De nombreux bénévoles s’affairent pour assurer les engagements d’Emmaüs Jura. L’argent récolté en 2020 et l’an dernier a notamment permis de faire des dons pour différents projets d’entraide dans notre région, mais aussi à l’étranger, notamment en Pologne et au Bénin. Il a offert de l’aide bienvenue à des gens frappés durement par la crise du coronavirus. L’association basée à Boncourt est formée essentiellement de bénévoles âgés de 70 ans et plus. Elle souhaite aujourd’hui ouvrir la porte à la relève et espère surfer sur la dynamique actuelle pour y parvenir. De plus, les bénévoles actifs sont à 80% des femmes. /comm-mle