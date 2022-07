Le Cirque Chnopf arrête ses roulottes dans le Jura

Le Cirque Chnopf termine le mois de juillet dans le Jura. Il fait une halte dans la région pour présenter son nouveau spectacle « Moment ! ». La troupe zurichoise se produit à St-Ursanne depuis mercredi et sera encore dans la cité médiévale pour trois autres représentations vendredi samedi et dimanche. Elle jouera ensuite sa dernière pièce à Lajoux les 27, 29, 30 et 31 juillet prochains.

Au menu : acrobaties, chant, danse et musique racontant l’histoire de plusieurs personnages à l’arrêt, au milieu de nulle part, après la panne de leur bus. Cette nouvelle création met en scène les différentes manières de réagir face à une situation inattendue. « On a fait une grande recherche concernant les différentes réactions des gens », explique Sibill Urweider, musicienne et membre de direction du Cirque Chnopf. Pour cette 32e tournée sur les routes suisses, la troupe se produira comme d’habitude en plein air. Selon Sibill Urweid, ce qui change par rapport au traditionnel chapiteau « c’est que sous un chapiteau, ça ne fait pas de différence que l’on joue à St-Ursanne ou à Zurich. En plein air, on prend vraiment part au lieu ».