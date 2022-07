Panneaux photovoltaïque : les demandes explosent, l’approvisionnement à la traine

Patience et longueur de temps : ce sont les mots d’ordre, si l’on entreprend de faire poser des panneaux solaires chez soi. Face à la hausse des prix de l’énergie et au risque de pénurie annoncé par la Confédération, de plus en plus de Suisses se décident à passer au photovoltaïque ; la tendance est identique dans le Jura. « C’est la folie » , lâche Philippe Cattin, de Swiss Solartech. « J'ai 15 fois plus de demandes qu'il y a quelques mois en arrière, et je dois dire à mes clients que je ne peux réaliser leurs chantiers que dans 8 à 12 mois.»





Problèmes d'approvisionnement

La demande est très forte, et le domaine connait actuellement une pénurie de matières premières (notamment le polysilicium, composant majeur des panneaux solaires)... ce qui complique le travail des entreprises actives dans la pose de panneaux photovoltaïques : « Si je commande un container de panneaux, le délai de livraison ne m’est pas annoncé. Donc on n’a pas de visibilité sur les mois à venir », explique Sébastien Faivre, directeur de Faivre Energie à Delémont. « Sur le matériel standard, je dirais qu’on a un délai d’au moins 6 mois. Mais si vous me dites que vous voulez une maison autonome, et pouvoir vous couper du réseau s’il y a des problèmes d’approvisionnement, je ne peux rien vous promettre avant 2024 », ajoute-t-il. Une situation inédite, qui semble toucher tout le secteur.





« J’ai du travail pour un an »

Au Cerneux-Veusil, Jean Oppliger de Jura Energie fait face aux mêmes difficultés. « Avant, j’avais le choix entre 6 modèles de panneaux solaires. Aujourd’hui, les options sont restreintes, deux ou trois panneaux seulement », raconte-t-il. Si les pénuries de matières premières sont en cause, les fermetures régulières d’usines perturbent aussi la production, en Asie notamment. La pandémie avait déjà freiné le système, et la guerre en Ukraine -et ses conséquences- sont arrivées. La pénurie d’énergie oblige certaines usines à rester à l'arrêt... cette même pénurie d'énergie, qui effraie les propriétaires et les motive à se mettre au photovoltaïque. Résultat, à Delémont, l'entreprise Faivre Energie a vu sa demande multipliée par six : « On est passé de 3-4 devis par jours à une vingtaine », admet Sébastien Faivre. Chez Jura Energie, le téléphone sonne plusieurs fois par jour et Jean Oppliger s’autorise à refuser certains projets : « Si le toit est trop compliqué par exemple, je peux dire que je ne le ferai pas, parce que j’ai actuellement du travail pour un an ». A Rocourt, chez Koutec, même son de cloche : il y a une explosion de la demande, mais des problèmes d’approvisionnement auprès des fournisseurs, qu’ils soient asiatiques ou européens.





Hausse de la demande et des prix

« Le matériel arrive… quand il arrive », confient les directeurs de plusieurs entreprises, résignés et forcés de faire avec une problématique mondiale. Et qui dit « raréfaction » des matières premières dit hausse des prix. Les panneaux solaires coûtent en ce moment plus chers auprès des distributeurs, selon la plupart des entrepreneurs jurassiens. Une tendance qui ne semble pas prête de s'inverser. /cto