30'000 scouts en Haut-Valais

Une ville de toiles éphémères, pouvant accueillir 30'000 jeunes habitants dont quelques 260 scouts du Jura et du Jura bernois, est sortie de terre dans la vallée de Conches. Goms accueille du 23 juillet au 6 août le CaFé, le camp fédéral scout. Il s’agit du plus grand rassemblement du genre jamais organisé dans le pays, et c’est le Haut-Valais qui l’accueille. Ce camp a lieu tous les 14 ans. Il aurait dû se tenir en 2021, mais la pandémie de Covid a repoussé le tout d’une année. Le premier challenge, lorsqu’on organise un tel événement, c’est de trouver un terrain adéquat. Ça n’est pas une mince affaire, confirme Bastien Nicoud. Il est le responsable de la communication pour l’association du scoutisme neuchâtelois :