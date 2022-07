Le Festival d’échecs de Bienne a trouvé ses maîtres

Échecs et mat. Après un match nul contre son premier poursuivant, le Vietnamien Le Quang Liem s’est paré vendredi du titre au Triathlon des Grands Maîtres au Festival d’échecs de Bienne, avec un total de points de 35 et demi. Le podium est complété par le Russe Andrey Esipenko et l’Indien Gukesh Dommaraju, selon un communiqué transmis vendredi soir. Chez les dames, le quadriathlon a été remporté par la Suissesse Yongzhe Zhuang, avec un total de 39 points. La deuxième place revient à la Française Iris Ciarletta. Le bronze a été décroché par la Suissesse Gohar Tamrazyan. Le Tournoi des Maîtres de Bienne a été remporté par l’Azerbaïdjanais Mahammad Muradli. Deux championnats suisses sont encore au programme ce week-end : samedi, celui des échecs en blitz et dimanche, celui des échecs rapides. /comm-ech