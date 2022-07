Remove réimaginé par ses pairs

La collaboration musicale poussée à son paroxysme. C’est l’expérience réalisée par le musicien jurassien Remove, alias Josué Salomon. Il a sorti vendredi son album « Remix & Rework ». Il s’agit du troisième et dernier opus du projet « Carte Blanche ». Un projet qui se veut collaboratif depuis le début. Remove a invité d’autres musiciens à venir apporter leur touche sur plusieurs morceaux des deux premières galettes (Carte Blanche part 1 et part 2). Mais pour cette troisième partie, l’artiste a souhaité pousser le concept encore plus loin. Il a transmis les morceaux du 2e album (Anti-genre : carte blanche part.2) à plusieurs artistes et les a laissés s’approprier les pistes pour qu’ils puissent les arranger à leur manière, avec leurs sonorités. Le résultat constitue aujourd'hui une sorte de compilation aux sons et influences variées, tantôt pop, rap, electro ou metal. « J'avais aussi ce besoin de me mettre un peu en danger, pour ne pas tourner en rond. J'ai toujours été très curieux de la compréhension musicale des autres, pour ne pas rester concentré que sur la mienne » explique l’artiste.