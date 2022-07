Deux personnes se blessent en fuyant par une fenêtre à Bienne

Des jeunes se blessent en essayant d'échapper à la police en fuyant par la fenêtre. La police cantonale bernoise indique dimanche soir avoir appréhendé 5 personnes. Après une annonce émanant de la population tôt dimanche matin, une patrouille de la police cantonale s'est rendue dans un immeuble de la rue de Madretsch. Sur place les agents ont constaté des traces d'effraction sur la porte d'entrée d'un appartement du 2e étage. Lorsque les policiers se sont manifestés verbalement, deux hommes âgés de 20 et 16 ans ont pris la fuite et se sont blessés en passant par la fenêtre. Ils ont reçu les premiers soins après avoir été interpellés. La police a également constaté la présence de trois autres adolescents dans l'appartement en question. Les trois jeunes âgés entre 15 et 17 ans ont été emmenés au poste de police pour de plus amples vérifications. Les cinq hommes sont des ressortissants algériens. La police cantonale bernoise indique qu'à ce stade, ils sont soupçonnés d'entrée illégale, de séjour illégal, de violation de domicile et de dommage à la propriété. D'autres investigations sont en cours, notamment des vérifications relevant de la police des étrangers. /comm-tna