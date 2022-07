Trésors de musées : le théâtre automatique du Musée Chappuis-Fähndrich (3/4)

Malgré les vacances, les musées de la région restent ouverts pour permettre à toutes et tous de s’instruire. Et justement, ces quatre prochaines semaines, RFJ vous propose de pousser la porte de quatre institutions jurassiennes, qui ont choisi de présenter un objet ancien, riche d'histoires et de sens.

Au Musée Chappuis-Fähndrich, à Develier, le temps (perdu) est retrouvé, et le siècle dernier étudié avec soin. On peut même mimer acheter un billet de train, auprès d'un vieux contrôleur des années 1900... et près de ce faux guichet de la gare, se dresse un objet un peu magique : un vieux théâtre automatique.