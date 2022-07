Trop chaud et pas assez humide pour les batraciens

Les chaleurs de juin déjà mortelles

L’été 2022 est décidément exigeant pour les batraciens dans notre région. Les fortes chaleurs ont déjà sévi fin juin, une période durant laquelle les petites grenouilles et les petits crapauds partent en migration dans les forêts. De nombreuses pertes ont été constatées dans le Jura, ces animaux se retrouvant subitement dans des conditions dantesques et s’asséchant, d’après Philippe Bassin.





Des épisodes trop répétitifs

Voilà plusieurs années que les étés sont secs et chauds dans le Jura. Hormis 2021, les étés de 2018, 2019, 2020 et de cette année ont été particulièrement difficiles pour les batraciens. Ces derniers sont d’ailleurs de moins en moins nombreux, d’après des décomptes effectués sur le territoire cantonal. Afin d’améliorer la situation, Philippe Bassin évoque une piste : « On essaie de faire des mares qui gardent l’eau le plus possible ou qui bénéficient d’une petite alimentation qui vient d’une source ou d’un ruisselet ». Selon le biologiste, c’est la seule manière de connaître un succès de reproduction, car « les mares temporaires, alimentées par l’eau de pluie, s’assèchent beaucoup trop vite ». /mle