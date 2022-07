En direct à la ferme (3/4)

Vivre et travailler au milieu des pâturages boisés des Franches-Montagnes. Pour le 3e volet de nos mardis midi à la ferme, nous sommes allés découvrir l’exploitation diversifiée de la famille Rais aux Cufattes, près du Bémont. Elle mêle vaches laitières, élevage chevalin et agrotourisme. Pionnière de la branche touristique dans le milieu depuis plus de 45 ans, la ferme propose des balades et des fondues en calèche et des sorties en traîneau l’hiver, ainsi que des hébergements. La famille Rais gère aussi l’animation de l’attaque de trains CJ par les cowboys depuis plus de 20 ans : « Ce filon touristique est un plus financier, mais pas seulement. Comme nous faisons de l’élevage de chevaux franches-montagnes, c’est l’occasion de pouvoir travailler nos jeunes animaux au travers de toutes les activités agrotouristiques que nous proposons. Ce qui fait que le jour où nous voulons les vendre, nous pouvons le faire en toute confiance, c’est vraiment une plus-value à ce niveau-là », explique Lise Rais, qui a repris la ferme il y a 2 ans pour être à 32 ans une des rares femmes cheffe d’exploitation de la région.