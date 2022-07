Un premier août sans feux d’artifice dans le Jura

Les engins pyrotechniques sont désormais interdits sur l’ensemble du territoire du canton du Jura. Les autorités, ainsi que l’Établissement cantonal d’assurance immobilière et de prévention, ont communiqué cette décision mardi matin en raison de la persistance de la sécheresse et des faibles pluies attendues. Le danger d'incendie est toujours qualifié de « fort ». Cette mesure prend effet immédiatement. Elle s’ajoute à l’interdiction absolue des feux en forêt, en pâturages boisés et à proximité, qui reste en vigueur jusqu’à nouvel avis.





Manque de précipitations

Les précipitations orageuses survenues la semaine passée sont restées relativement faibles et localisées. Les prévisions météorologiques pour les prochains jours et pour les festivités du 1er août font état de possibles orages, mais les quantités de pluies annoncées devraient toutefois rester faibles et insuffisantes pour réduire le niveau de danger, selon le communiqué publié mardi. Pour lever les interdictions, les autorités attendent un changement conséquent de conditions météorologiques.







Responsabilité des communes

Concernant les festivités prévues pour le 31 juillet et le 1er août, les communes peuvent organiser des feux d’artifice, mais sous leur propre responsabilité. La zone d’allumage devra être préalablement délimitée et sécurisée à cet effet. En plus de cela, elle devra se trouver à plus de 200 mètres de la forêt et être placée sous la surveillance des sapeurs-pompiers. /comm-lge