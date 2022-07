En direct du camping (3/4)

Fréquentation en baisse

Cet été, « on a une petite baisse de fréquentation qui est due, j’imagine, au fait que les gens puissent partir à l’étranger. Pour le mois de juillet, on est à environ 1'000 nuitées de moins que d’habitude », explique Jonas Kilcher, gérant du camping de Saignelégier depuis 18 ans. « 85-90% de notre clientèle est suisse alémanique », précise-t-il.

Le camping taignon compte plusieurs hébergements insolites : tipis, yourte et cabane dans les arbres. Un projet de nouvelles cabanes dans les arbres, présenté en 2015, est toujours sur les rails. « Comme tout bon projet, quand on va gentiment, on y va sûrement, on a les permis de construire donc c’est de bon augure pour la suite », estime Jonas Kilcher. /mmi