Fête nationale : des drones entre spectacle et sécurité

Des drones qui virevoltent en lieu et place des feux d’artifice pour la fête nationale. Le festival Lakelive a décidé de proposer un spectacle de lumière inédit avec une centaine d’appareils programmés sur le lac de Bienne. L’idée est venue des organisateurs du festival il y a quelques mois, en collaboration avec l’agence événementielle biennoise Swiss Drone Show. Le 31 juillet, la démonstration en couleur et en musique sera visible dès 22h30, uniquement depuis la plage de Bienne. Le spectacle sera proposé en 2D avec un nombre de drones limité et non en 3D, pour des raisons financières, assume le co-directeur du festival, Lukas Hohl. Le défi dans l’organisation de cette manifestation est d’assurer pendant une quinzaine de minutes à la fois le spectacle et la sécurité sur le lac. La police du lac sera présente dimanche et se chargera notamment de couper le trafic de la navigation sous les cent drones. Quant au festival, il appliquera un protocole sécuritaire destiné aux spectacles habituels, analyse Lukas Hohl.