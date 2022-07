Les guides-nature en patrouille à l’étang de la Gruère

Delphine Devenoges précise qu'à long terme, les effets du réchauffement climatique peuvent être conséquents sur les tourbières telles que l'étang de la Gruère. Couvrant plus de 3% de la surface terrestre, les tourbières sont de véritables pièges à carbone : à elles seules, elles renferment jusqu'à un tiers du CO2 présent sur terre. En cas de hausse des températures et d'assèchement de longue durée, ce CO2 est relâché dans la nature et peut contribuer à accélérer le réchauffement climatique. /eli