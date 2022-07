Un été tourmenté pour les cigognes

Or, le manque de nourriture pèse sur la population adulte. « On voit une perte importante de la biodiversité. Les cigognes ont dû faire cette année des déplacements de plus de trente kilomètres pour se nourrir, alors que les années précédentes, elles n’avaient qu’à descendre de leur nid », explique Michel Juillard. Il ajoute qu'il n'avait jamais vu de déplacements aussi longs de la part de cigognes adultes en période de reproduction. La situation, si elle perdure, pourrait peser sur la population : sans nourriture à proximité, de plus en plus de petits cigogneaux viendraient à mourir. La pluie est donc primordiale pour favoriser la reproduction des insectes et autres mammifères, qui constituent l'essentiel des repas des cigognes.