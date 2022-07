Un voyage en Guinée pour construire une école

« Mon voyage est l’aboutissement de 6 mois de préparation et de sensibilisation, débutés en janvier », relate Emma Langenegger. « Cette période est indispensable et fait partie intégrante de la démarche : nous nous sommes ainsi préparés à nous confronter à des situations parfois humainement difficiles et à nous investir dans un contexte socioculturel souvent bouleversant », explique la jeune femme.

Pour pouvoir financer la construction de l’école, il a fallu passer par une recherche de fonds, à grand renfort de ventes de pâtisseries et de demandes de dons auprès d’entreprises. « Ma commune a donné quelque chose », sourit Emma Langenegger, qui se réjouit de la solidarité sur laquelle elle et ses compagnons d’aventure ont pu compter. Ainsi, plus de 10'000 francs ont pu être récoltés.