Fête nationale : petit tour de Suisse pour les conseillers fédéraux

La célébration de la Fête nationale va débuter dimanche soir dans de nombreuses communes. Elle se poursuivra lundi avec, notamment, la visite d'Ignazio Cassis à Lausanne. Le président de la Confédération y découvrira Plateforme 10, le nouveau quartier des arts. Pour le 175e anniversaire des chemins de fer suisses, Ignazio Cassis parcourra le pays lundi à bord d'un train spécial. Parti de Lugano (TI), il s'arrêtera à Kronau (ZH) pour un brunch à la ferme puis s'arrêtera à Granges (SO) et Yverdon (VD) avant de finir à Lausanne. Le président y visitera les trois nouveaux musées de Plateforme 10 avant de gagner le bord du lac, à Ouchy, pour la cérémonie officielle. Quant au public, il pourra accéder gratuitement au pôle muséal.





Alain Berset au lac de Morat

Comme de coutume, les autres ministres sillonneront également la Suisse. Ainsi, Guy Parmelin prendra un brunch lundi à Oberwald (VS) avant de se rendre à Sessa (TI). Après Lucerne dimanche et Stein-am-Rhein (SH) lundi, Alain Berset finira la journée à Bellerive (VD), au bord du lac de Morat. Quant à Karin Keller-Sutter et Viola Amherd, elles seront présentes lundi au Moléson (FR) et à Winterthour, respectivement.





Marathon pour Ueli Maurer

Par ailleurs Simmonetta Sommaruga sera dimanche à Saas-Balen (VS) et lundi à Fribourg alors qu'Ueli Maurer mènera un marathon qui le conduira le même jour de Dietlikon (ZH) à Marbachegg (LU) en passant par Neunkirch (SH). Enfin, le chancelier de la Confédération, Walther Thurnherr, se rendra dimanche soir à Blatten (VS).





Feux d'artifices interdits

De fait, selon une habitude qui s'étend, les festivités auront lieu dimanche soir déjà dans nombre de communes. Les habitants devront souvent se contenter des discours de leurs autorités et des accents des fanfares car les feux et les engins pyrotechniques ont été interdits dans beaucoup de cantons et communes par crainte des incendies. La demande de certains défenseurs des animaux, qui souhaitaient leur épargner le stress des détonations, sera ainsi largement exaucée. Les feux traditionnels en plein air, en plaine et sur les montagnes, sont aussi touchés par les interdictions décrétées par les autorités. Les Suisses pourront en revanche entretenir leur flamme patriotique en entonnant des chants traditionnels et en agitant les drapeaux à croix blanche. Aucun risque de mettre ainsi le feu aux prairies. /ats-cto