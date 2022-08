Trésors de musées : les poupées du Musée rural des Genevez (4/4)

Pour Jean-Claude Frisch, tout a commencé lors d’une visite dans une vieille grange des franches-montagnes, à La Bosse. Une famille avait appelé le responsable de la collection du Musée rural, pour qu’il prenne ce qui l’intéressait et fasse un peu de tri : « Il y avait des poupées poussiéreuses, avec des petits meubles roses, de belle facture. Quand j’ai parlé avec les gens qui m’avaient demandé de venir, la dame a réagi rapidement en disant que c’était les poupées de sa maman. Elle n’était pas sûre de vouloir me les céder. » Mais voilà, après avoir vu ce petit trésor datant des années 40, Jean-Claude Frisch l'imaginait déjà au Musée rural. Il était ému par cette découverte, qui l'avait fait frissonné tant les poupons étaient en bon état, et la collection complète. « Cette petite fille a probablement eu des sœurs, c’est peut-être pour ça qu’il y a autant de poupées dans ces boîtes. Mais il se peut aussi qu’elle fut particulièrement soigneuse. Et que sa maman l’ait aidée à coudre des vêtements et fabriquer des petits objets pour ses poupées. »