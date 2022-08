De longs travaux d’assainissement pour le pont St-Germain

Cette réfection du pont St-Germain aura aussi des conséquences sur la circulation routière aux abords de l’ouvrage et plus généralement dans la partie est de Porrentruy. Une déviation sera mise en place par la route de Courgenay et le viaduc de l’Allaine à la hauteur de la jonction de Porrentruy Est. « Toute la circulation qui passe habituellement par la route d’Alle risque de se retrouver sur la route de Courgenay et cela pourrait causer de gros ralentissements au giratoire du Gambrinus. Il faut que les utilisateurs prennent l’habitude d’utiliser la jonction Porrentruy Ouest. Les quartiers de Lorette et de la Perche pourraient être particulièrement impactés », prévient le chef du service Sécurité de la ville Dominique Vallat. Ce sont 7'300 voitures qui empruntent quotidiennement la route de Alle et qui passent donc le pont St-Germain, tandis que 9'200 véhicules transitent déjà sur la route de Courgenay. Par ailleurs, plus de la moitié de la capacité de parcage de la place des postes sera condamnée. Un parking de remplacement sera mis à disposition sur un site des CFF à la rue de Lorette pour les locataires, tandis que les zones bleues seront maintenues. L’écopoint sera, lui, déplacé de quelques mètres.