En direct à la ferme (4/4)

Le bio comme une nécessité

La ferme de La Lomène se situe aux bords du Doubs. Les terres se situent dans le périmètre du Parc du Doubs, c’est aussi une zone alluviale et une réserve naturelle. Autant de contraintes qui ont poussé José Métille a opté pour une production biologique.





La relève est assurée

D’ici un an, son fils Nolan sera de retour sur l’exploitation avec son brevet en poche. Pour assurer des revenus suffisants, José Métille devra diversifier l’exploitation. Père et fils sont sur le point d’acquérir un second domaine. Il sera consacré à la production laitière pour la filière fromage bio. Alors que José Métille et son père Michel ont arrêté la traite en 2007, l’exploitant se réjouit d’à nouveau s’occuper de vaches laitières, cette fois-ci avec son fils. /ncp