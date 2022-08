La chapelle Ste-Croix reprend vie à Fontenais

La culture fait son entrée à la chapelle Ste-Croix de Fontenais. Une association est désormais en charge de faire vivre ce bâtiment qui a été réhabilité durant ces dix dernières années. Alors que les travaux sont à bout touchant, une première exposition aura lieu dès samedi et jusqu’au 4 septembre. L’Ajoulot Gilles Fleury présentera plusieurs peintures dans cet édifice qui date de 1445. L’artiste a choisi des œuvres autour du thème « Champs de Gratitude ».





Un édifice remis à neuf

La chapelle a fait l’objet de travaux importants qui se sont déroulés sur plusieurs étapes. La nef a notamment été entièrement réenduite. La restauration du chœur sera, de son côté, prochainement terminée avec la mise au jour des vestiges les plus anciens. Des bancs et des places de parc doivent également prendre place autour du bâtiment. Une inauguration officielle est prévue au printemps prochain. D’ici là, la commune ecclésiastique Les Sources va remettre la propriété de la chapelle à une fondation dont la présidence est assurée par Marie Bourgnon.





Plusieurs événements culturels par année

Concernant l’animation culturelle, une association intitulée « Espace Ste-Croix » a été créée. Elle entend organiser plusieurs événements chaque année entre les mois de mai et de septembre. Des expositions et des concerts sont notamment prévus. L’entité se chargera ces prochains mois de récolter des fonds pour les futures programmations et de chercher de nouveaux membres, selon son président, Hervé Grélat. La fondation envisage aussi de louer l’édifice à des privés pour des mariages, des apéritifs ou encore des anniversaires.