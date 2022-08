Nos idées de lecture pour l'été (4/4)

« Naviguer entre souvenirs et réalité ». La phrase de la quatrième de couverture de « Le lac de nulle part » résume parfaitement la trame du livre choisi par Phaedra Othman. La patronne de la librairie-café Le vent se lève à Sainte-Ursanne a eu un coup de cœur pour le dernier roman de Pete Fromm.

Un frère et une sœur, Trig et Al, sont de jeunes adultes un peu perdus. « Leur père leur propose de partir en canoë sur les lacs canadiens », raconte Phaedra Othman. Mais tout ne va pas se passer comme prévu : des tensions vont apparaître au fil des discussions, et les trois aventuriers vont devoir mettre certaines choses au clair.

« Ce livre nous amène à réfléchir sur nous-même et sur nos peurs », explique Phaedra Othman. « Cette famille est très touchante, et tout un chacun peut s’identifier à ce qu’elle traverse ».