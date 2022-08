Il faut sauver le soldat « poisson » !

Chaleur étouffante et prolongée, précipitations aux abonnés absents : les poissons souffrent dans les ruisseaux jurassiens, où la température de l’eau est trop élevée. Face à une situation jugée alarmante et au danger de mortalité, le canton doit procéder à des pêches de sauvetage. L’opération consiste à repérer les spécimens qui se cachent dans les zones plus profondes et oxygénées des cours d’eau où l’écoulement est mis à mal, à les réceptionner à l’aide d’une épuisette, puis à la transférer dans les rivières – plus fraîches – où l’eau est plus abondante.

Jeudi matin, le garde-faune cantonal Jean-Claude Schaller et deux collaborateurs ont procédé à une pêche de sauvetage dans le ruisseau du Sacy, à Courtételle. RFJ s’est rendue sur place. Reportage à écouter ci-dessous :