Michel Vallat brigue la mairie de Bure

C’est la dernière ligne droite avant la fin du délai de dépôt des listes pour les élections communales du 23 octobre. Le 29 août, les intéressés devront s’être fait connaître. Alors que certains maires repartent pour un tour, dans d’autres communes ajoulotes, il y aura du changement. C’est le cas à Bure. Après un mandat, l’actuel maire Sébastien Gschwind avait annoncé son retrait. Et c’est un conseiller communal qui se porte candidat. Michel Vallat, sous l’étiquette PDC, brigue la mairie. Agé de 63 ans, il occupe un poste de responsable technique et sécurité.





Les mêmes têtes

Dans d’autres communes, les maires en place veulent voir aboutir leurs dossiers. A Fahy, Philippe Christinaz de la liste L’Ensemble repart pour un tour. Le PLR Didier Jolissaint à Courgenay se porte candidat à sa réélection. Idem du côté de Basse-Allaine où Thierry Crétin, sur une liste d’entente, souhaite effectuer un second mandat. A La Baroche, l’UDC Romain Schaer se représente aussi. Et pour une année de plus, les maires de Beurnevésin, le sans-parti Jean-Christophe Fuhrer, et celui de Bonfol, Fernand Gasser sur une liste d’entente, sont motivés. D’autant plus qu’en automne 2023, de nouvelles élections se tiendront pour la future commune de Basse-Vendline. /ncp