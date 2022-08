Plusieurs tonnes de viande non-déclarée découvertes par des douaniers

Un fourgon, immatriculé en France, a été intercepté en juillet dernier par des douaniers, à la sortie de Porrentruy-Ouest, sur l’autoroute A16. Un peu plus d’une tonne de viande a été découverte dans le véhicule, ainsi que plus de 30 kilos de thé. Le conducteur, un Portugais domicilié en France, a déclaré que la marchandise avait été importée de ce pays et introduite sans la déclarer par le passage frontière de Réclère.

Des inspecteurs de l’antifraude de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) ont ouvert une enquête. Le suspect a alors affirmé posséder une tonne et demi de viande congelée dans un entrepôt jurassien. Mais lors de la perquisition, les enquêteurs ont découvert plus de 2,2 tonnes de viande de porc et de bœuf, qui ont été séquestrées. La marchandise découverte dans le fourgon, a, quant à elle, été détruite pour des raisons sanitaires.

La personne a été libérée. Les redevances dues se montent à plusieurs dizaines de milliers de francs. Une amende pour infraction à la loi sur les douanes et à la loi sur la TVA sera également prononcée. /comm-cto