Programme éclectique pour le 30e anniversaire de la Musique des jeunes de Courgenay

Mêler trois arts de la scène pour célébrer un anniversaire : c’est le principe du spectacle organisé par la Musique des jeunes de Courgenay et qui sera présenté au public ce week-end dans le village jurassien.

Aux commandes derrière toute cette organisation : Yves Berberat et Maxence Nappez, qui ont pensé et mis en scène toute la représentation. Un travail de longue haleine, puisqu’il a fallu plusieurs mois et de nombreuses réunions à tout le comité pour peaufiner les détails du spectacle.