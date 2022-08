Fermeture des fontaines à Soulce et Undervelier

La commune de Haute-Sorne a annoncé ce vendredi son intention de fermer les fontaines de Soulce et d'Undervelier afin de préserver les ressources en eau. Cette décision intervient à la suite de la sécheresse qui touche toute la Suisse. A partir de mardi, l’eau ne coulera plus dans les fontaines des deux villages. Elles emboîtent ainsi le pas à Bassecourt, Glovelier et Courfaivre. En plus d’économiser l’eau, cette opération permettra également de rechercher des fuites sur le réseau. /comm-eli