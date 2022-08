Réserves et cours d’eau au plus bas dans le Jura

Les réserves d’eau potable diminuent « rapidement » dans le Jura. Si les restrictions d’utilisation de l’eau relèvent des autorités communales, Val Terbi et Courroux ont d’ailleurs pris de telles mesures, le canton appelle ce vendredi à économiser l’eau en réservant son utilisation au strict nécessaire. Les vagues de chaleur et l’absence de précipitations depuis ce printemps sont en cause. Les usages « de confort et d’esthétique » comme le remplissage des piscines privées, le lavage des véhicules et l’arrosage des gazons ne devraient plus être réalisés, selon l’Office de l’environnement. « Il est d'ailleurs probable qu'un nombre important de communes doivent décider formellement de telles restrictions dans les jours et semaines à venir », ajoute le canton.