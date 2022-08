Un candidat sort du bois pour la mairie de Courtételle

La section locale du PDC-JDC/Le Centre veut se lancer dans la course à la mairie de Courtételle. Son comité propose la candidature de Sébastien Koller dans la perspective des élections communales de cet automne. Ce citoyen du village vadais est âgé de 39 ans. « Sa personnalité, sa détermination et ses facultés à rassembler tout en conciliant les valeurs issues du développement durable permettront de porter en avant des dossier prioritaires et essentiels à la collectivité », précise la section dans son communiqué de presse diffusé vendredi. Cette candidature sera soumise à l’assemblée générale le 17 août.

Pour rappel, la maire actuelle, la socialiste Christine Gygax, a décidé de ne pas se représenter. /comm-alr