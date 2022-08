Le passeport-vacances reprend son rythme de croisière

Le traditionnel passeport-vacances bat son plein dans la Vallée. Ce sont 140 activités qui sont proposées par le Centre Culturel Régional de Delémont aux enfants du district âgés entre 6 et 16 ans pour ce premier été post-Covid. L’événement a commencé lundi passé et se tient jusqu’à ce samedi. Près de 600 participants se sont inscrits. C’est moins que lors des grandes années, mais environ 200 de plus que pendant la pandémie. Un bilan satisfaisant pour le responsable du CCRD et du passeport-vacances, Yves Noirjean, qui essaie aussi de renouveler le concept avec de nouveaux rendez-vous, comme des visites à la ferme, du trampoline, un atelier radio ou encore un caddy à musique pour découvrir les instruments, tout en maintenant au programme les classiques qui séduisent toujours.