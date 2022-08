Les concours de poulains en prémisse du Marché-Concours

C’est un rendez-vous incontournable pour les éleveurs de chevaux franches-montagnes. Plusieurs concours de poulains se sont déroulés entre samedi et lundi soir dans le cadre de la Semaine du cheval. À quelques jours du Marché-Concours, ces événements sont l’occasion pour les éleveurs de connaitre les aptitudes de leurs plus jeunes chevaux et d’améliorer certains aspects de l’élevage. « Ça nous donne un bon barème pour la suite », indique Vincent Boillat, éleveur à La Bosse, sur le territoire du Bémont.