Une délégation jurassienne aux Jeux internationaux des écoliers

Une délégation jurassienne participera aux Jeux internationaux des écoliers à Coventry en Angleterre dès ce jeudi et jusqu’au 16 août prochain. Quinze athlètes du canton âgés entre 12 et 15 ans s’entraînent depuis plusieurs semaines pour ces joutes sportives. Huit d’entre eux concourront en athlétisme et sept autres en natation. Les sportifs se rendront en Angleterre en compagnie d’une personnalité politique de la Ville de Delémont. C'est la dixième fois qu'une équipe jurassienne participe à cette manifestation.

Les Jeux internationaux des écoliers réuniront plus de 1500 athlètes du monde entier dans sept disciplines : l'athlétisme, la natation, le tennis de table, le football, le basketball, le tennis et la grimpe. Cette compétition est soutenue par le Comité international olympique et se déroule chaque année dans un pays différent. /eli