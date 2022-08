Vassilis Varvaresos de retour à Piano à St Ursanne

Un pianiste à la carrière internationale se produit cette semaine dans le cadre du Festival Piano à St Ursanne. Vassilis Varvaresos a notamment eu l'occasion de représenter la Grèce aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008 et de jouer pour l'ancien président américain Barack Obama. C'est aussi un fidèle du festival musical de la cité médiévale. Il s'est déjà produit plusieurs fois dans le cloître et explique qu'il apprécie le sérieux et la chaleur du public et des organisateurs.