A Tramelan, un regard plus ouvert sur la foi

Le Fonds CREDOC souffle ses 20 bougies et veut marquer le coup. Des événements ludiques et éclectiques sont proposés au tout public dès le 15 août. L’anniversaire a lieu dans la médiathèque généraliste du Centre interrégional de perfectionnement (CIP) de Tramelan. Financé par les Eglises réformées de Berne-Jura-Soleure, le service CREDOC profite de l’occasion pour partager ses documentations spécialisées notamment en théologie, en religions et en spiritualités. Parmi les 5'000 ouvrages, 20 sont particulièrement mis en lumière pour cet événement.

Pendant ce mois de festivités, des expositions de dessins d’actualité et d’humour sur la foi sont affichées dans les couloirs du CIP. Les artistes Didier Milotte, Jean-Pierre Molina, Etienne Jung et Tony Marchand proposent un regard plus décontracté sur Dieu au travers de leurs réalisations. Des ateliers pour les enfants et une conférence au titre « Dieu est-il humour ? », donnée par le théologien Pierre Bühler notamment, sont au programme de l’anniversaire. Marion Muller-Collard propose aussi une discussion sur la période difficile de l’adolescence et y trace des liens avec des textes bibliques. Pour la présidente de la commission CREDOC, Paula Oppliger Mahfouf, ces activités entendent effacer les facettes rigides attribuées à la foi. Le but de l’événement est d’inciter les visiteurs à se poser des questions sur une spiritualité et une religion ouvertes, dans une société actuelle multiculturelle. La présidente est persuadée que tout un chacun « croit en quelque chose ».