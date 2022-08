L’Office fédéral des routes est soucieux de l’environnement

Des zones avec un véritable potentiel

Exempt de toutes exploitations intensives, certains talus qui surplombent les axes routiers peuvent être véritablement utiles à différentes espèces, comme le souligne Erwin Egger, le référant biodiversité et zones vertes du projet. Pour laisser une chance à l’environnement, au-delà de la zone de sécurité obligatoire aux abords des routes, il faut faire « une gestion différenciée », explique-t-il. Il s’agit « de tenir compte des cycles de la faune et de la flore, en créant des zones refuges qui sont des endroits non fauchés ». Il précise que ces derniers « possèdent une grande richesse faunistique et floristique ainsi qu’un parc grainier qui va regermer l’année suivante ». Ces zones refuges vont être changées de place chaque année afin « d’éviter un embroussaillement qui pourrait devenir dangereux pour les usagers de la route », ajoute Erwin Egger. Pour tester tout cela, une planche d’essai a été mise en place sur l’aire de repos de l’A16 à Reconvillier.