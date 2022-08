La sécheresse actuelle risque de renforcer la fragilité des forêts jurassiennes

Il n’a pas plu abondamment depuis des semaines sur le canton du Jura. Les restrictions d’eau se multiplient dans les communes, et la sécheresse mène la vie dure à une nature brûlée par le soleil. Les forêts jurassiennes sont les premières victimes de ce climat aride. Déjà fragilisés par les vagues de chaleur à répétition, les hêtres et les épicéas souffrent du manque d’eau. Mélanie Oriet, responsable du domaine forêts et dangers naturels à l'Office cantonal de l'environnement, ne tire pas encore la sonnette d'alarme mais n'est pas rassurée par le contexte actuel.