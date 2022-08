La police cantonale jurassienne rappelle de faire attention aux écoliers

La rentrée approche pour les élèves jurassiens, et avec elle les rappels de prévention des accidents. La police cantonale et l’Office des véhicules relaient la campagne nationale de prévention en appelant les automobilistes, les parents et leurs enfants à faire preuve de prudence sur la route.

A travers un communiqué, les autorités rappellent que les écoliers manquent parfois d’expérience et de capacités pour percevoir les dangers de la circulation. Elles adressent donc une liste de conseils aux automobilistes, tels que ralentir aux endroits où l’on peut s’attendre à la présence d’enfants, s’arrêter complètement quand un enfant a la priorité et qu’il souhaite traverser la route, ou encore ne pas redémarrer avant qu’il n'ait atteint le trottoir.

Les parents peuvent quant à eux rappeler les règles suivantes à leur progéniture : toujours s’arrêter sur le bord du trottoir avant de décider de traverser, regarder des deux côtés si un véhicule s’approche et écouter attentivement.

Durant cette rentrée scolaire, la police cantonale jurassienne sera présente à proximité d’établissements scolaires pour effectuer de la prévention. /comm-eli