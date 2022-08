Un recours rejeté contre une partie de l’extension d’Innodel

La Juge administrative repousse le recours d’un citoyen de Courroux contre une partie de l’agrandissement d’Innodel. Le projet est porté par des privés et l’homme avait contesté le permis de construire accordé pour l’aménagement d’un espace industriel et commercial sur le site de la ZARD. La Juge administrative Carmen Bossart Steulet a estimé qu’il n’avait pas qualité pour recourir puisque le projet ne le touche pas davantage que les autres administrés. L’homme soulevait, avant tout, des lacunes dans le traitement du dossier par les autorités administratives et évoquait la dangerosité d’un ouvrage de protection des conduites de gaz situé à proximité. Les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant. La décision peut faire l’objet d’une opposition dans les 30 jours à la Cour administrative du Tribunal cantonal. /comm-fco