Midi actif s’élance dans de nouvelles activités sportives

Du renforcement musculaire, de la natation, de la course à pied ou encore du yoga : le projet Midi actif propose de nombreuses activités à toute la population jurassienne. Comme son nom l’indique, Midi actif souhaite encourager les plus de 16 ans à se dépenser entre 12h et 13h15 et à poursuivre leur activité auprès des différents clubs du canton du Jura.

Pour cette nouvelle édition, les participants pourront s’essayer au qi gong, au circuit training ou encore à l’escalade. Le programme complet est à retrouver sur les sites internet de l’office des sports et de la fondation O2, les deux initiateurs du projet.

Les inscriptions sont ouvertes dès aujourd’hui via le site de l’office des sports ou sur le guichet virtuel du canton. Le prix varie en fonction de l’activité, allant de 80 à 150 francs. /eli