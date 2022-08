Rentrée scolaire : de la gestion de crise aux projets d’avenir

La cloche s’apprête à sonner pour 8'182 élèves jurassiens (+76 par rapport à 2021) et 3'265 jeunes du secteur postobligatoire (+2). La rentrée scolaire aura lieu mardi. Après deux années marquées par la gestion sous pression de la pandémie de coronavirus, l’Etat va pouvoir reprendre différents projets pour améliorer l’encadrement et la qualité de l’enseignement. A noter que le Jura ne connaît pas de pénurie d’enseignants, contrairement à d’autres cantons suisses. Tous les postes à repourvoir ont trouvé preneur, par des personnes qualifiées.

Parmi les nouveautés à signaler, la Classe Relais – qui a accueilli une vingtaine d’élèves l’an passé – sera installée à Porrentruy, au Banné. Par ailleurs, l’Etat proposera encore plusieurs offres pour la promotion de l’allemand et poursuivra son programme de prévention du harcèlement scolaire à travers des conférences et des offres de formation continue. Le Service de l’enseignement entend aussi harmoniser les pratiques de l’évaluation sur le territoire cantonal (modalités, nombre de notes pour obtenir une moyenne, entretien avec les parents, …). Les journées de formation en lien avec l’évaluation sont toujours d’actualité. A noter également que les élèves de 7e à 11e auront désormais droit à une adresse électronique. Ils disposeront ainsi de la suite bureautique, d’un moyen de communication et d’un espace de stockage en ligne, après avoir bénéficié d’une initiation. Enfin, au chapitre politique, le projet de révision partielle de la loi sur l’école obligatoire est sur la table du Parlement jurassien (plan d’action numérique). En cas d’acceptation, le Gouvernement validera la nouvelle ordonnance de pédagogie spécialisée (2022-2023).