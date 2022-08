La Goule résiste encore à la sécheresse

La centrale hydroélectrique de la Goule produira peu cet été. Située au Noirmont, l’usine est fermée depuis le 15 juillet. La faute à la sécheresse et à une quantité d’eau dans le Doubs trop basse pour ouvrir les vannes et actionner les turbines. Une situation assez compliquée pour la plus grande centrale de production électrique du Jura et du Jura bernois. Le directeur de la société des forces électriques de la Goule, Cédric Zbinden temporise toutefois. Selon lui, la Goule produit le 60% de son total annuel de courant en automne et en hiver. L’arrêt actuel est assez rare, mais permet à la nature d’avoir encore suffisamment d’eau.