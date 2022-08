Public conquis à piano à St-Ursanne

Que de belles notes au bilan de Piano à St-Ursanne. La 19e édition du festival international s’est terminée dimanche après douze jours de musique. Les organisateurs se réjouissent d’avoir retrouvé un public « nombreux, passionné, fidèle et connaisseur ». Seize concerts, une vingtaine d’artistes ont fait vibrer plus de 3'200 spectateurs dans le cloître de la collégiale. « Sur les seize rendez-vous pianistiques proposés, une douzaine ont fait salle comble », alors que le « niveau de remplissage a atteint plus de 90% », précise un communiqué.

Les organisateurs évoquent donc une « édition réussie » et « se réjouissent déjà des prochains rendez-vous de Crescendo : la Nuit du Concerto, délocalisée une nouvelle fois le 18 décembre au Théâtre du Jura ». De plus, 2023 sera marquée par deux anniversaires majeurs : « la 20e édition de Piano à St-Ursanne et les dix ans de Piano à Porrentruy ». /comm-lbe